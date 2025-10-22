Calenda chiede dettagli sul piano Difesa e avverte Meloni | Presto ti scontrerai con Trump
L’intervento del leader di Azione, Carlo Calenda, al Senato in vista del Consiglio europeo ha acceso un dibattito sfaccettato toccando temi cruciali per il futuro dell’Italia e dell’Europa, dalla difesa nazionale alla geopolitica internazionale, in particolare riguardo alla questione israelo-palestinese e alle relazioni transatlantiche nell’era di Donald Trump. Calenda ha mantenuto un approccio che potremmo definire di opposizione costruttiva nei confronti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, caratterizzato da un’alternanza di critica e dialogo, un classico esempio di approccio politico del “bastone e la carota” portato direttamente in Aula. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Respinta la richiesta di revoca dell'immunità di Salis, ma alcuni, tra cui Calenda, chiede che l'eurodeputata Avs sia processata in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Mosse al centro: Renzi e Calenda concordi su Gaza. Il senatore di Azione chiede una mozione unica sul piano di pace in medio oriente, l'ex premier non chiude. A Firenze invitati parlamentari e sindaci del Pd. Di @LucaRoberto11 - X Vai su X
Calenda chiede dettagli sul piano Difesa e avverte Meloni: “Presto ti scontrerai con Trump” - L'intervento del leader di Azione, Carlo Calenda, al Senato in vista del Consiglio europeo ha acceso un dibattito sfaccettato toccando temi cruciali per ... Secondo thesocialpost.it
Piano Usa, ok dalle Camere: Renzi e Calenda votano sì Pd, Avs e M5S si astengono - Dopo una serie di sfibranti stop and go, il Parlamento approva la risoluzione di maggioranza sul piano Trump per il Medio Oriente. Segnala ilgazzettino.it
Renzi, Calenda e il governo Meloni dicono sì al piano di Trump per Gaza. Azione: "Ora mozione unitaria" - L'iniziativa per la fine della guerra tra Israele e Hamas è stata "accolta con piacere dall'Italia", dice la premier Meloni. Scrive ilfoglio.it