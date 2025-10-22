Calenda chiede dettagli sul piano Difesa e avverte Meloni | Presto ti scontrerai con Trump

L’intervento del leader di Azione, Carlo Calenda, al Senato in vista del Consiglio europeo ha acceso un dibattito sfaccettato toccando temi cruciali per il futuro dell’Italia e dell’Europa, dalla difesa nazionale alla geopolitica internazionale, in particolare riguardo alla questione israelo-palestinese e alle relazioni transatlantiche nell’era di Donald Trump. Calenda ha mantenuto un approccio che potremmo definire di opposizione costruttiva nei confronti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, caratterizzato da un’alternanza di critica e dialogo, un classico esempio di approccio politico del “bastone e la carota” portato direttamente in Aula. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

