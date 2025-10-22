Calenda chiama Crosetto | Spieghi in Aula i piani per la difesa L’avviso a Meloni | Presto ti scontrerai con Trump…

«Certo che abbiamo bisogno di un esercito più forte per essere davvero sovrani, ma dovete venire a spiegarci come volete farlo». Intervenendo al Senato nel dibattito in vista del Consiglio europeo, il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto che il ministro della Difesa Guido Crosetto riferisca in Parlamento sui dettagli del piano per rilanciare la difesa italiana. «Siamo pronti a votarlo, ma dobbiamo sapere qual è il piano », ha detto Calenda. Il leader di Azione mantiene con Giorgia Meloni un rapporto a due facce: opposizione sì, ma anche dialogo costante. Bastone e carota riportati anche in Aula. 🔗 Leggi su Open.online

