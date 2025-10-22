Calciomercato | Ziyech torna a casa! Il Wydad Casablanca accoglie il suo talento L’ex Ajax riparte dal Marocco

Calciomercato: Ziyech torna alle origini, il Wydad Casablanca lo riabbraccia. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sull’ex Ajax Hakim Ziyech riparte dal Marocco. Il fantasista classe 1993, reduce da sei mesi all’Al-Duhail in Qatar e attualmente svincolato, ha scelto di tornare a casa: vestirà la maglia del Wydad Casablanca. Dopo un’estate trascorsa a valutare diverse . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

