Calciomercato Roma Pisilli e Baldanzi ai margini | a gennaio andranno in prestito
Che la rosa attuale della Roma non sia quella immaginata da Gasperini nei suoi sogni più rosei è ormai risaputo, e il tecnico sta facendo il massimo col materiale a sua disposizione. Tanti i giocatori che non sono arrivati e altrettanti quelli che sarebbero potuti partire, rimasti alla base proprio per la mancanza di un sostituto. A gennaio si riapriranno tali discorsi, e su due giocatori in particolare ci sarà la lente d’ingrandimento: come spiegato da Il Corriere della Sera, sicuri partenti saranno Pisilli e Baldanzi, giocatori che non hanno convinto nei pochi minuti avuti fin qui e decisamente ai margini del progetto attuale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
