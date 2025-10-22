Calciomercato Juve Yildiz vale 100 milioni di euro! Quale sarà il suo futuro in estate?
Calciomercato?Juve, il boom di Kenan?Y?ld?z: da 0 a 100?milioni in tre anni. La situazione attuale Nel mondo del calciomercato Juve, poche storie rispecchiano così bene la capacità della Juventus?Football?Club di valorizzare giovani talenti globali come quella di Kenan?Y?ld?z. Giunto a Torino nell’estate del 2022 a parametro zero dal Bayern?Monaco, il giovane turco ha scalato le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Calciomercato Juve, Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno Vai su Facebook
Calciomercato #Juve, #Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno - X Vai su X
PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale - Juventus, lunch match della 7° giornata del campionato di Serie A: voti, pagelle e tabellino della sfida del 'Sinigaglia' ... Riporta calciomercato.it
Juventus, Yildiz: “Daremo battaglia in A e Champions” - Ecco le loro parole raccolte dall'inviato di Calciomercato. calciomercato.it scrive
Calciomercato Juve, scovato il nuovo Yildiz? Dalla Germania sono sicuri: bianconeri in trattativa avanzata per questo talento del Bayern Monaco. Tutto quello che c’è da sapere - Calciomercato Juve, scovato il nuovo Yildiz in Germania: i bianconeri lo osservano con attenzione Un nuovo Kenan Yildiz? Segnala juventusnews24.com