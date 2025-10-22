Calciomercato Juve Yildiz vale 100 milioni di euro! Quale sarà il suo futuro in estate?

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato?Juve, il boom di Kenan?Y?ld?z: da 0 a 100?milioni in tre anni. La situazione attuale Nel mondo del calciomercato Juve, poche storie rispecchiano così bene la capacità della Juventus?Football?Club di valorizzare giovani talenti globali come quella di Kenan?Y?ld?z. Giunto a Torino nell’estate del 2022 a parametro zero dal Bayern?Monaco, il giovane turco ha scalato le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato juve yildiz vale 100 milioni di euro quale sar224 il suo futuro in estate

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Yildiz vale 100 milioni di euro! Quale sarà il suo futuro in estate?

Leggi anche questi approfondimenti

calciomercato juve yildiz valePAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale - Juventus, lunch match della 7° giornata del campionato di Serie A: voti, pagelle e tabellino della sfida del 'Sinigaglia' ... Riporta calciomercato.it

calciomercato juve yildiz valeJuventus, Yildiz: “Daremo battaglia in A e Champions” - Ecco le loro parole raccolte dall'inviato di Calciomercato. calciomercato.it scrive

calciomercato juve yildiz valeCalciomercato Juve, scovato il nuovo Yildiz? Dalla Germania sono sicuri: bianconeri in trattativa avanzata per questo talento del Bayern Monaco. Tutto quello che c’è da sapere - Calciomercato Juve, scovato il nuovo Yildiz in Germania: i bianconeri lo osservano con attenzione Un nuovo Kenan Yildiz? Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Yildiz Vale