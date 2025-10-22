Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri in vista di gennaio. Un sogno di mercato che svanisce, una porta che si chiude. Il calciomercato Juve deve rinunciare a uno dei suoi obiettivi principali per il centrocampo: Sandro Tonali ha rinnovato il suo contratto con il Newcastle. La notizia, riportata dalla stampa inglese (Sky Sports UK), è clamorosa: l’ex Milan ha firmato un nuovo accordo che lo legherà ai Magpies fino al 30 giugno 2029, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Questa mossa blinda il giocatore e spegne le speranze bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero! Trovato l’accordo per il rinnovo: era uno dei nomi forti in vista delle prossimi sessioni. La situazione