Calciomercato Juve LIVE | tensioni tra Tudor e Comolli i rimpianti Kolo Osimhen e Tonali
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
"Glieli hanno tolti": Juve-Tudor, tensione in diretta - Dopo il ko con il Como, nel mirino il futuro di Igor Tudor alla Juventus: rivelazione in diretta sull'allenatore bianconero.
Calciomercato Juve, la rivale apre al prestito di quel giocatore accostato ai bianconeri! Sarà duello per arrivare a lui: valutazione e tutti gli aggiornamenti - Calciomercato Juve, la rivale apre al prestito di quel giocatore: tutti i dettagli sul futuro del calciatore Un'occasione d'oro, un talento purissimo in cerca di spazio.
Calciomercato Juve: Psg pronto ad una super offerta per l'obiettivo bianconero! Strada in salita per la dirigenza? L'ultima voce dall'Inghilterra sul suo futuro - Calciomercato Juve: il Psg prepara la super offerta per questo obiettivo bianconero.