Calciomercato Inter pronto un grande investimento in difesa Quel talento può diventare nerazzurro

Calciomercato Inter: occhi puntati su Jan Ziolkowski, giovane difensore della Roma Nel recente scenario del Calciomercato Inter, il club nerazzurro ha iniziato a monitorare con grande attenzione Jan Ziolkowski, promettente difensore polacco classe 2005 attualmente in forza alla Roma. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TuttoMercatoWeb, la dirigenza dell’Inter è rimasta colpita dalle prestazioni del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, pronto un grande investimento in difesa. Quel talento può diventare nerazzurro

