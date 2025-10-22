Calciomercato Inter LIVE | tutti gli aggiornamenti sulla nuova scelta dell’estremo difensore

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: tutti gli aggiornamenti sulla nuova scelta dell’estremo difensore

Leggi anche questi approfondimenti

?#Calciomercato #Inter: #Stankovic brilla nel #Bruges, la strategia nerazzurra - X Vai su X

”Chi toglieresti all’Inter?” La risposta provocatoria di Daniele Trecca verso Roma-Inter! Da Inter Zone, ogni giovedì sul canale YouTube di Calciomercato.it - facebook.com Vai su Facebook

Chivu e la sua Inter: “Voglio che siano tutti arrabbiati! Diouf un po’ timidino” - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Cremonese ... calciomercato.it scrive

Calciomercato Inter, il futuro di Sommer è ormai deciso. Quei tre nomi sono sulla lista di Marotta e c’è un grande favorito. Tutti i dettagli! - Le idee in casa nerazzurra sono molto chiare Il presente dell’Inter tra i pali ha un protagonista indiscusso: Ya ... Secondo calcionews24.com

L'Inter riparte dalla Champions League: 2-0 all'Ajax con doppietta di Thuram e un super Sommer - Inter, match della prima giornata di Champions League. Riporta calciomercato.com