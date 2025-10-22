Calciomercato Inter gli scontenti d’Arabia | Milinkovic Brovozic ecc quante occasioni
Calciomercato Inter. Negli ultimi anni il campionato saudita ha vissuto un’autentica rivoluzione, attirando stelle internazionali con contratti milionari e promesse di un progetto ambizioso. Tuttavia, a distanza di pochi mesi, per molti di loro il sogno arabo sembra già essersi trasformato in una prigione dorata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero almeno otto i campioni scontenti pronti a chiedere il ritorno nel calcio europeo. L’estate 2023 aveva segnato una svolta epocale: la Saudi Pro League aveva speso cifre record per strappare all’Europa campioni di primissimo piano, da Benzema a Milinkovic-Savic, passando per Brozovic e Koulibaly. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
