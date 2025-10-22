Calcio serie C il Perugia si affida ai grandi ex per uscire dalla crisi

Nè Gorgone, nè Fontana nè nessun altro dei nomi che era stato fatto nelle ultime convulse quarantott'ore.Javier Faroni, per cercare di riaccendere la fiammella dell'entusiasmo, da tempo spenta, ha deciso di riaffidarsi ai grandi ex.L'allenatore sarà Giovanni Tedesco, capitano di mille battaglie. 🔗 Leggi su Today.it