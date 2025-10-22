Calcio serie C il Perugia si affida ai grandi ex per uscire dalla crisi

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nè Gorgone, nè Fontana nè nessun altro dei nomi che era stato fatto nelle ultime convulse quarantott'ore.Javier Faroni, per cercare di riaccendere la fiammella dell'entusiasmo, da tempo spenta, ha deciso di riaffidarsi ai grandi ex.L'allenatore sarà Giovanni Tedesco, capitano di mille battaglie. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

calcio serie c perugiaCalcio serie C, il Perugia si affida ai grandi ex per uscire dalla crisi - L'ex capitano Giovanni Tedesco sarà il nuovo allenatore; Riccardo Gaucci e Walter Novellino entrano in società come consiglieri di Faroni. Si legge su perugiatoday.it

calcio serie c perugiaRivoluzione in casa Perugia - Riccardo Gaucci sarà il nuovo responsabile dell'area sportiva, sulla panchina siederà invece una bandiera del grifo: Giovanni Tedesco. rainews.it scrive

calcio serie c perugiaCalcio serie C, il cerchio sul nuovo allenatore del Grifo si restringe - Favorito l'ex centrocampista biancorosso Giorgio Gorgone, a far parte degli inseguitori Gaetano Fontana, in tribuna a Pineto. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia