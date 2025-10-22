Calcio serie C il Perugia riaccoglie Walter Novellino e Riccardo Gaucci

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indiscrezioni, che hanno iniziato a circolare sin dalle prime ore del mattino, hanno trovato conferma: Walter Alfredo Novellino e Riccardo Gaucci tornano al Perugia.Il primo, che rientra in società trent'anni dopo l'ultima esperienza da allenatore, ricoprirà il ruolo di consulente del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

calcio serie c perugiaCalcio serie C, è ufficiale: il Perugia ha scelto Giovanni Tedesco come nuovo allenatore - L'ex capitano, che intorno all'ora di pranzo ha firmato il contratto che lo legherà ai biancorossi probabilmente fino a giugno, dirigerà l'allenamento, visibile al pubblico, delle 16. Come scrive perugiatoday.it

calcio serie c perugiaPerugia Calcio, UFFICIALE l’ingaggio di Giovanni Tedesco come nuovo allenatore | Il comunicato dei grifoni - Perugia Calcio | Cambio in panchina per i biancorossi d'Umbria. Segnala news-sports.it

calcio serie c perugiaCalcio serie C, il Perugia si affida ai grandi ex per uscire dalla crisi - L'ex capitano Giovanni Tedesco sarà il nuovo allenatore; Riccardo Gaucci e Walter Novellino entrano in società come consiglieri di Faroni. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia