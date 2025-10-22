Calcio serie C il Perugia ha ufficialmente accettato le dimissioni di Braglia

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto di lavoro tra Piero Braglia ed il Perugia è ufficialmente terminato.La società ha fatto sapere poco fa in una nota di aver accettato le dimissioni del tecnico e di ringraziarlo per la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo alla guida della prima squadra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

