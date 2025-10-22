Calcio serie C il Perugia ha ufficialmente accettato le dimissioni di Braglia
Il rapporto di lavoro tra Piero Braglia ed il Perugia è ufficialmente terminato.La società ha fatto sapere poco fa in una nota di aver accettato le dimissioni del tecnico e di ringraziarlo per la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo alla guida della prima squadra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
CALCIO SERIE B: Mister Alvini alle prese con l'emergenza Vai su Facebook
Calcio, serie D: pareggio esterno della Lavagnese, sconfitta del Sestri col Vado - X Vai su X
Calcio serie C, il Perugia si affida ai grandi ex per uscire dalla crisi - L'ex capitano Giovanni Tedesco sarà il nuovo allenatore; Riccardo Gaucci e Walter Novellino entrano in società come consiglieri di Faroni. Lo riporta today.it
Rivoluzione in casa Perugia - Riccardo Gaucci sarà il nuovo responsabile dell'area sportiva, sulla panchina siederà invece una bandiera del grifo: Giovanni Tedesco. Come scrive rainews.it
Calcio serie C, Pineto - Perugia: la diretta della partita - Ancora una prestazione sconcertante dei biancorossi, che si dimostrano troppo fragili e chiudono la pratica già nel primo tempo. perugiatoday.it scrive