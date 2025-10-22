Calcio in faccia e rosso dopo 4 minuti | follia del giocatore del Pafos

Quello tra Kairat e Pafos è stato tutt'altro che un anonimo 0-0. La partita si è accesa dopo soli 4 minuti per un intervento folle di Joao Correia, che ha colpito con un calcio involontario il volto di un avversario. Nonostante l'inferiorità numerica, i ciprioti hanno sfiorato la vittoria con l'autogol di Anarbekov, che però è stato annullato dal Var. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calcio in faccia e rosso dopo 4 minuti: follia del giocatore del Pafos

