Calcio il ' dream team' degli over 35 fa sognare una squadra di dilettanti

AGI - A qualcuno piace vincere facile anche nella patria del 'fair play': in Inghilterra c'è una squadra di dilettanti Over 35 che ha dominato due campionati regionali e che quest'anno schiera ben nove ex calciatori della Premier League. Il Wythenshawe AFC, un piccolo club nato a sud di Manchester e iscritto alla Prima Divisione della Cheshire Vets League, non si è accontentato delle due promozioni consecutive e di due Coppe di Lega conquistate con una marcia trionfale di 30 vittorie su 32 partite. Il 'dream team' è a punteggio pieno dopo tre giornate e ha già battuto 6-2 i campioni in carica della sua lega, i Collegiate Old Boys, con tutte le reti messe a segno dall'attaccante Papiss Cisse, 40enne ex nazionale del Senegal che ha realizzato 37 gol in 117 presenze per il Newcastle United dove era approdato dal Friburgo nel 2012. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Calcio, il 'dream team' degli over 35 fa sognare una squadra di dilettanti

