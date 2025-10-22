Calcio Dilettanti Pgs Smile Battaglioli out

Sport.quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di Coppe per la Terza categoria (20,30) con gli ottavi di finale del tabellone modenese che regala tre pass per quello regionale. Si giocano Cimone-Serramazzoni (a Sestola), Eagles V. Ancora-Montefiorino, Union 81-Academy TdC (al ’Caduti di Superga’ di Vignola), J. Fiorano-A. Solignano, Castelfranco-Manzolino, Sozzigalli-Roveretana (a Limidi), Monari Nasi San Damaso U21-Baracca Beach, Ganaceto-Monari Nasi. I quarti sono previsti per il 1911, oltre alla finalissima (che assegna la Coppa) si gioca anche quella 3°-4° posto che dà il terzo pass regionale. Panchine. Sono saltate due panchine in Prima categoria dopo le gare del fine settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio dilettanti pgs smile battaglioli out

© Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti. Pgs Smile,. Battaglioli out

Altre letture consigliate

calcio dilettanti pgs smileCalcio Dilettanti. Pgs Smile,. Battaglioli out - Serata di Coppe per la Terza categoria (20,30) con gli ottavi di finale del tabellone modenese che regala tre pass per quello regionale. Si legge su sport.quotidiano.net

Calcio dilettantistico all’Expo. La Figc sceglie la nostra città per l’evento ’Lnd Quarto tempo’ - Dopo l’edizione sperimentale del 2024, torna con una visione ancora più strutturata e ambiziosa ’Lnd Quarto Tempo’, il rendez- Segnala ilrestodelcarlino.it

Calcio Dilettanti - 1 dal terzetto al 2° posto, il Terre di Castelli gioca alle 15 a Viano il big match con la squadra di Sarnelli che insegue a ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Dilettanti Pgs Smile