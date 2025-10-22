Cala il sipario sulla Sagra della Castagna di Montefiore Conca sulle note dell' orchestra Castellina Pasi
Volge al termine la 61° edizione della Sagra della Castagna di Montefiore Conca, che anche quest’anno ha confermato il suo ruolo di appuntamento simbolo dell’autunno romagnolo. Dopo le tre domeniche di festa, il borgo della Valconca si prepara al gran finale di domenica 26 ottobre. Fiore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cala il sipario sulla Superbike edizione 2025, con un ultimo round davvero frizzante! Ecco i voti che abbiamo assegnato - facebook.com Vai su Facebook
GORIZIA - Gorizia, cala il sipario sulla 34esima edizione dell’Alpe Adria Puppet Festival con la performance di arte digitale e la danza Hakanaï https://ilgoriziano.it/articolo/gorizia-cala-sipario-sulla-34esima-edizione-alpe-adria-puppet-festival-performance-arte - X Vai su X
Sagra della Castagna di Civitella Licinio: parcheggio gratis e servizio navetta - Dal 25 al 27 ottobre Civitella Licinio celebra la 39ª Sagra della Castagna tra sapori, musica e tradizioni matesine. Come scrive msn.com
Sagra della castagna di Manziana - Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle castagne, con esperti caldarrostai che distribuiranno castagne ... Scrive romatoday.it
Sagra della Castagna - Dalla tarda mattinata di domenica 12 ottobre, a Pietragavina di Varzi, nel Pavese, si troveranno stand gastronomici, prodotti tipici del territorio e stagionali in occasione della 64esima Sagra della ... Secondo ilgiorno.it