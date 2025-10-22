Cagliari Caprile tra i migliori 20 della Serie A dopo 7 giornate! Ecco la classifica e la posizione del portiere rossoblù

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caprile trascina il Cagliari nella Top 20 di Serie A: ecco la classifica dopo sette turni. Tutti gli aggiornamenti Un calciatore del Cagliari è stato inserito nella TOP 20 di Serie A stilata da Tuttomercatoweb dopo le prime sette giornate di campionato. Si tratta di Elia Caprile, protagonista di un avvio di stagione sorprendente grazie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari caprile tra i migliori 20 della serie a dopo 7 giornate ecco la classifica e la posizione del portiere rossobl249

© Calcionews24.com - Cagliari, Caprile tra i migliori 20 della Serie A dopo 7 giornate! Ecco la classifica e la posizione del portiere rossoblù

News recenti che potrebbero piacerti

cagliari caprile migliori 20Cagliari, quanti elogi per Caprile! Il talentuoso portiere stupisce: il suo rendimento in Serie A - Il suo rendimento sorprende, le big lo seguono: il punto della situazione Il Cagliari di Fabio Pisacane ha trovato in Elia Ca ... Si legge su cagliarinews24.com

Pagelle Udinese Cagliari: Borrelli e Caprile i migliori tra i rossoblù, Zé Pedro bocciato – VOTI - ), Zé Pedro 5, Mina 6 (20' Adopo 5,5), Palestra 6; Prati 6,5, Deiola 5,5 ... msn.com scrive

Le pagelle del Cagliari - Piccoli e Caprile i migliori. Due errori fatali per Zortea - Grande intervento su Gudmundsson nel primo tempo. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Caprile Migliori 20