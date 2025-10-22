Cade in casa per un malore | 16enne in coma farmacologico all' ospedale di Caltanissetta
Cade in casa, forse a causa di un improvviso malore, e finisce all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove, dopo un intervento chirurgico durato più di sei ore per tamponare l'emorragia cerebrale in corso, viene ricoverata in Rianimazione e tenuta in coma farmacologico. Ha 16 anni la ragazzina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
