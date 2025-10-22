Cade dalla scala mentre raccoglie le olive | interviene il Soccorso alpino
Cade da un albero mentre raccoglie le olive, interviene il Soccorso alpino e la salva. Momenti di paura per una donna di 55 anni. L'episodio si è verificato in un luogo assai impervio, nella zona di Torretta.“La donna si era recata di prima mattina a raccogliere olive con parenti, quando è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
