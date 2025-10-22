Cade dalla scala mentre raccoglie le olive | interviene il Soccorso alpino

Cade da un albero mentre raccoglie le olive, interviene il Soccorso alpino e la salva. Momenti di paura per una donna di 55 anni. L'episodio si è verificato in un luogo assai impervio, nella zona di Torretta.“La donna si era recata di prima mattina a raccogliere olive con parenti, quando è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Cade dalla scala mentre raccoglie le olive, portata in ospedale a Villa Sofia - Una donna di 55 anni di Torretta è stata recuperata in una zona impervia dai volontari del soccorso alpino dopo una caduta da un albero di ulivo. Come scrive blogsicilia.it

cade scala mentre raccoglieCade dalla scala mentre pota. Risarcito - Si offre per potare alcuni rami di un albero, cade dalla scala messa a disposizione dall’amico, e gli fa causa, ... Lo riporta msn.com

Cade dalla scala mentre lavora al cimitero - SAN CASCIANO VAL DI PESA: L'operaio, 59 anni, sarebbe caduto da un'altezza di oltre tre metri. Si legge su toscanamedianews.it

