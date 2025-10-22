Cade dalla scala mentre pota Risarcito
Si offre per potare alcuni rami di un albero, cade dalla scala messa a disposizione dall’amico, e gli fa causa, ottenendo un risarcimento di 25.543,50 euro. È, in estrema sintesi, la vicenda legale conclusa in questi giorni davanti al giudice del tribunale civile Adriana Gherardi. La vicenda oggetto di causa è avvenuta nell’autunno di quattro anni fa in bassa Val di Vara, quando un uomo di mezza età si era recato dall’amico coetaneo per fargli un favore: potare alcuni rami rampicanti situati sull’arco in ferro collocato nel passaggio di accesso alla proprietà. Un’operazione da effettuare con l’ausilio di una scala messa a disposizione proprio dall’amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Grottammare, elettricista cade da una scala. Interviene l’eliambulanza - X Vai su X
ICYMI: Cade mentre lavora il ferro, muore un artigiano: CORIGLIANO-ROSSANO - Tragedia nella mattinata di oggi a Piragineti, area urbana di Corigliano Rossano, dove un uomo di 56 anni, F.S., ha perso la vita in seguito a una caduta da una scala mentre er - facebook.com Vai su Facebook
Cade dalla scala mentre pota. Risarcito - Si offre per potare alcuni rami di un albero, cade dalla scala messa a disposizione dall’amico, e gli fa causa, ... Lo riporta lanazione.it