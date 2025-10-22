BuyFood Toscana | la settima edizione entra nel vivo con due giorni di incontri B2B

Firenze, 22 ottobre 2025 – Inaugurata nella mattinata di martedì 21 ottobre con l’evento di Agrotoscana, entra nel vivo la settima edizione di BuyFood Toscana, la vetrina internazionale dedicata alle eccellenze gastronomiche toscane certificate DOP, IGP, Agriqualità, Biologico, Prodotto di Montagna e PAT, selezionate tramite bando regionale. Nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, Palazzo degli Affari ospiterà 51 compratori provenienti da 22 Paesi, con oltre 650 incontri B2B. L’evento è promosso dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio di Firenze, organizzato da Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - BuyFood Toscana: la settima edizione entra nel vivo con due giorni di incontri B2B

