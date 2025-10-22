Bus tifosi del Pistoia Basket | 9 daspo agli ultrà reatini
Le indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui ha perso la vita il secondo autista Raffaele Marianella. La questura di Rieti ha emesso i Daspo per nove tifosi reatini. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
