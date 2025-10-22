Bus tifosi del Pistoia Basket | 9 daspo agli ultrà reatini

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui ha perso la vita il secondo autista Raffaele Marianella. La questura di Rieti ha emesso i Daspo per nove tifosi reatini. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

