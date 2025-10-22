Buon onomastico Donato Donatella oggi 22 ottobre | video gif e immagini da condividere

Oggi, 22 ottobre, si festeggia San Donato di Fiesole detto anche Donato di Scozia e Irlanda. Il culto dello scrittore di origini irlandesi è riconosciuto dalla Chiesa cattolica. Secondo la tradizione Donato partì dall’Irlanda nell’816 e, nella sua peregrinazione, arrivò a Roma. San Donato, eletto Vescovo di Fiesole dopo il saccheggio dei normanni. Il viaggio in Italia. Nel corso del viaggio di ritorno decise di fermarsi in Toscana proprio nel momento in cui Fiesole subiva il saccheggio da parte dei normanni. Vista la situazione Donato decise di restare per aiutare la cittadinanza. La sua operosità nell’aiutare il prossimo non passò inosservata e nell’829 fu eletto Vescovo di Fiesole, carica che ricoprì per quasi 50 anni nel corso dei quali risollevò la Diocesi, duramente segnata dall’invasione dei Normanni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Donato, Donatella, oggi 22 ottobre: video, gif e immagini da condividere

