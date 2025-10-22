Buon compleanno Luigi Piras Valeria Golino Stefan Radu…
Buon compleanno Luigi Piras, Valeria Golino, Stefan Radu, Anna Maria Cancellieri, Catherine Deneuve, Mauro Paissan, Robertino, Paola Severino, Antonello Cabras, Armando Torno, Elena Cattaneo, Luisa Todini, Joy Saltarelli, Veronica Puccio, Matteo Mandorlini, Davide Bozzetto, Piero Codia, Omar Visintin.. Oggi 22 ottobre compiono gli anni: Sergio Flamigni, politico, scrittore; Luigi Giavini, storico, scrittore; Luigi Viviani, politico; Franco Talò, cantante; Giancarlo Ferrari, arciere; Anna Maria Cancellieri, ex ministra; Catherine Deneuve, attrice; Giulio Sega, ex calciatore; Nicola Tribuiani, allenatore di calcio; Marcello Crivellini, politico; Renato Galeazzi, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
MTV Italia. . Buon compleanno Doja Cat! Festeggiamola con alcuni dei suoi migliori look #MTVCeleb #DojaCat Vai su Facebook
Buon compleanno, Claudio Ranieri ? #ASRoma - X Vai su X
Omicidio di Monserrato, Luigi Piras condannato a 12 anni e 8 mesi - È la condanna inflitta dalla giudice del Tribunale, Manuela Anziani, al 77enne Luigi Piras, di Monserrato, accusato dell’omicidio del padrone di casa Antonio Pisu, impresario ... Segnala unionesarda.it
Buon compleanno Zac Efron, Luigi Bisignani, Carlo Massarini - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Riporta romadailynews.it