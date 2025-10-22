Il nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone arriverà il 23 ottobre nelle sale e, nell'attesa, ecco un video in anteprima. Arriverà il 23 ottobre nelle sale italiane l'atteso film Bugonia, la nuova collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone che è stata presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Nell'attesa del debutto nei cinema, ecco una clip in esclusiva per Movieplayer.it che permette di scoprire come è possibile riconoscere un alieno. Gli eventi al centro di Bugonia Il nuovo film dell'apprezzato regista greco racconta quello che accade alla CEO di un'importante azienda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bugonia: come riconoscere un alieno? Lo svela la clip in esclusiva tratta dal film di Yorgos Lanthimos