Buffy Sarah Michelle Gellar sul ritorno della Cacciatrice in tv | Ora il mondo ha bisogno di questi eroi
L'interprete dell'iconica ammazzavampiri ha parlato della serie sequel che è stata ideata da Chloe Zhao, spiegando cosa l'ha convinta a tornare sul set. Sarah Michelle Gellar è tornata a parlare del ritorno di Buffy sul piccolo schermo, ammettendo che non avrebbe mai pensato di tornare sul set per interpretare la Cacciatrice, tuttavia pensa che sia il momento giusto per riportare l'universo creato da Joss Whedon sul piccolo schermo. L'attrice, intervistata da Variety, ha infatti spiegato che il momento in cui è arrivata sul set è stato un po' surreale. Un ritorno inaspettato nel ruolo della Cacciatrice La serie Buffy - L'ammazzavampiri è andata in onda per sette stagioni, concludendosi nel 2003 e Sarah Michelle Gellar ha ammesso che non si sarebbe aspettata di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
