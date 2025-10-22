Bufera sul campione azzurro dopo il no di Sinner alla Coppa Davis anche il Codacons si scaglia contro di lui | Via le onorificenze
Certo il no di Sinner a indossare la maglia azzurra spiazza. Ma di qui a sanzionarlo sembra tanta roba. Eppure le reazioni indignate e amareggiate non si contano in queste ore – specie a ridosso del match di questo pomeriggio (a partire dalle 17.30) che il campione affronterà nel torneo di Vienna dove ritroverà dall’altra parte della rete il tedesco Daniel Altmeir –. Tra queste spicca quella annunciata in un perentorio comunicato del Cocacons, con cui l’associazione prende posizione nel caso alimentato attorno al campione di Sesto Pusteria. Sinner, anche il Codacons contro Jannik: «Via le onorificenze». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
“Perché non dobbiamo tifare per Jannik Sinner”. Bruno Vespa choc, cosa ha tirato fuori. È bufera dopo le sue parole - facebook.com Vai su Facebook
Bufera contro Sinner, Pietrangeli, “Un grande schiaffo allo sport italiano. Oggi il cuore si lascia da parte” - Bufera dopo il no di Jannik Sinner alla maglia azzurra per la Coppa Davis di Bologna: l’ex campione Nicola Pietrangeli parla di “vergogna”, Bertolucci lo difende. Come scrive msn.com
Palmisano, l'attacco a Schwazer scatena la bufera social. Insulti e minacce alla marciatrice: “Sono inorridita” - Antonella Palmisano vittima di insulti e minacce sui social dopo l'attacco a Schwazer sul doping. Scrive sport.virgilio.it