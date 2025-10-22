Bufera su Forza Italia in Campania | arrestata la candidata Veronica Biondo per presunti legami con la camorra

Veronica Biondo, figura di spicco della politica locale in Campania, si è trovata al centro di una tempesta giudiziaria che ha scosso il panorama politico regionale a pochi giorni dall’annuncio della sua candidatura con Forza Italia alle imminenti elezioni regionali in Campania, fissate per il 23 e 24 novembre. La notizia del suo arresto ha generato grande clamore e sollevato interrogativi sulla trasparenza e legalità del processo elettorale nella regione. L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia. L’arresto di Veronica Biondo è avvenuto nell’ambito di una complessa e delicata inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Napoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

