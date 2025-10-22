Bucine Chiude la Rassegna di Teatro Amatoriale

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Volge al termine la prima edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale “Fraschetta di Bucine – Risate d'Autunno”, un'iniziativa pensata per valorizzare il teatro popolare e offrire al pubblico serate di intrattenimento e cultura nel cuore della Valdambra. Sabato 8 novembre 2025, alle ore 21:15, il Teatro Comunale di Bucine ospiterà l'ultimo appuntamento della rassegna con lo spettacolo “Boccaccio a Bucine”. La rappresentazione propone una libera interpretazione di alcune Novelle del Decamerone di Giovanni Boccaccio, curata da Giuseppina Fiorucci, con la regia di Sauro Bartolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bucine. Chiude la Rassegna di Teatro Amatoriale

Contenuti che potrebbero interessarti

Sport a Km 0. . GOL DI ARTINI! Il Bucine Rompe l'Equilibrio e Chiude Avanti il Primo Tempo a Ponticino (0-1) | CON AUDIO ORIGINALE a Sport a Km 0 - facebook.com Vai su Facebook

Bucine. Chiude la Rassegna di Teatro Amatoriale - Arezzo, 22 ottobre 2025 – Volge al termine la prima edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale “Fraschetta di Bucine – Risate d'Autunno”, un'iniziativa pensata per valorizzare il teatro popolare e o ... Da lanazione.it

Fraschetta di Bucine: tornano risate e teatro con la rassegna amatoriale - 15 con la compagnia N’Icch e Posso che porta in scena “Una questione delicata” di Antonella Zucchini ... Lo riporta msn.com

Da Fèsta e Meme nasce “Schiusa” la nuova rassegna tra teatro, danza e letteratura - Dalle radici di Fèsta e MEME, storici festival disseminati sul territorio ravennate e faentino, nasce la nuova rassegna itinerante Schiusa, che si sviluppa con oltre 20 appuntamenti tra Ravenna e Faen ... Lo riporta ravennaedintorni.it