bucine chiude la rassegna di teatro amatoriale

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Volge al termine la prima edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale “Fraschetta di Bucine – Risate d'Autunno”, un'iniziativa pensata per valorizzare il teatro popolare e offrire al pubblico serate di intrattenimento e cultura nel cuore della Valdambra. Sabato 8 novembre 2025, alle ore 21:15, il Teatro Comunale di Bucine ospiterà l'ultimo appuntamento della rassegna con lo spettacolo “Boccaccio a Bucine”. La rappresentazione propone una libera interpretazione di alcune Novelle del Decamerone di Giovanni Boccaccio, curata da Giuseppina Fiorucci, con la regia di Sauro Bartolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

