Bubba Ray svela il possibile piano per Saturday Night’s Main Event | Breakker e Reed rovineranno tutto

Zonawrestling.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CM Punk e Jey Uso sono pronti a scontrarsi sul ring di Saturday Night’s Main Event   a Salt Lake City per il  World Heavyweight Championship. Nel frattempo,  Bubba Ray ha lanciato un’idea che, secondo lui, potrebbe portare a un colpo di scena clamoroso. La WWE si è trovata in una situazione complicata dopo  Crown Jewel, quando  Seth Rollins  si è infortunato ed è stato costretto a rendere vacante il titolo. Tuttavia, la dirigenza ha trasformato l’imprevisto in un nuovo intreccio narrativo che ha visto  Bron Breakker  e  Bronson Reed  tradire “The Visionary”. Parlando a  Busted Open, il WWE Hall of Famer,  Bubba Ray, ha ipotizzato che la compagnia potrebbe realizzare un grande swerve durante  Saturday Night’s Main Event, facendo interferire Breakker e Reed nel match tra Jey Uso e CM Punk, causando così una squalifica: “Forse a Saturday Night’s Main Event non avremo un vero finale tra Punk e Jey, perché Bron e Reed rovineranno tutto per tutti,” ha dichiarato Dudley. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

bubba ray svela il possibile piano per saturday night8217s main event breakker e reed rovineranno tutto

© Zonawrestling.net - Bubba Ray svela il possibile piano per Saturday Night’s Main Event: “Breakker e Reed rovineranno tutto”

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Bubba Ray Svela Possibile