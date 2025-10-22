Bubba Ray svela il possibile piano per Saturday Night’s Main Event | Breakker e Reed rovineranno tutto

CM Punk e Jey Uso sono pronti a scontrarsi sul ring di Saturday Night’s Main Event a Salt Lake City per il World Heavyweight Championship. Nel frattempo, Bubba Ray ha lanciato un’idea che, secondo lui, potrebbe portare a un colpo di scena clamoroso. La WWE si è trovata in una situazione complicata dopo Crown Jewel, quando Seth Rollins si è infortunato ed è stato costretto a rendere vacante il titolo. Tuttavia, la dirigenza ha trasformato l’imprevisto in un nuovo intreccio narrativo che ha visto Bron Breakker e Bronson Reed tradire “The Visionary”. Parlando a Busted Open, il WWE Hall of Famer, Bubba Ray, ha ipotizzato che la compagnia potrebbe realizzare un grande swerve durante Saturday Night’s Main Event, facendo interferire Breakker e Reed nel match tra Jey Uso e CM Punk, causando così una squalifica: “Forse a Saturday Night’s Main Event non avremo un vero finale tra Punk e Jey, perché Bron e Reed rovineranno tutto per tutti,” ha dichiarato Dudley. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

