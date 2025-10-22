Btp Valore oggi anche la terza giornata parte con il turbo | richieste per oltre 1,5 miliardi di euro in poche ore

Roma, 22 ottobre 2025 – Partenza col turbo anche nella terza giornata di collocamento dei Btp Valre ottobre 2025, i buoni del Tesoro pensati per i piccoli risparmiatori con scadenza a 7 anni. Poco prima di mezzogiorno il Btp Valore aveva fatto registrare domande per oltre 1,5 miliardi. Una cifra che, sommata a quella dei primi due giorni di emissione, fa sfondare abbondantemente il muro dei 10 miliardi. Le caratteristiche del Btp Valore ottobre 2025. Il Btp Valore in emissione ha una durata di sette anni, fino all'ottobre 2032, e prevede cedole trimestrali con rendimento crescente nel tempo secondo la formula "step-up": 2,60% per i primi tre anni, 3,10% per il quarto e il quinto, e un promettente 4% per il sesto e settimo anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

