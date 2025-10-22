Bruzzano il racconto della vicina | il video
La testimonianza di una residente che raccomta di come l'ex marito si presentasse da tempo nel parcheggio di via Grassini, di fronte al palazzo in cui vive la donna. Lo stesso parcheggio, dove questa mattina l'ha aggredita a coltellate. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Bruzzano, donna accoltellata dal marito: il video - L’agguato in via Grassini, quartiere Bruzzano, dove la 52enne risiede in un palazzo popolare: colpita più volte anche al volto. Si legge su ilgiorno.it