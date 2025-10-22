Bruzzano il racconto della vicina | il video

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La testimonianza di una residente che raccomta di come l'ex marito si presentasse da tempo nel parcheggio di via Grassini, di fronte al palazzo in cui vive la donna. Lo stesso parcheggio, dove questa mattina l'ha aggredita a coltellate. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bruzzano il racconto della vicina il video

© Ilgiorno.it - Bruzzano, il racconto della vicina: il video

Altre letture consigliate

bruzzano racconto vicina videoBruzzano, donna accoltellata dal marito: il video - L’agguato in via Grassini, quartiere Bruzzano, dove la 52enne risiede in un palazzo popolare: colpita più volte anche al volto. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bruzzano Racconto Vicina Video