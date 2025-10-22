Bruzzano donna accoltellata dal marito | il video

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’agguato in via Grassini, quartiere Bruzzano, dove la 52enne risiede in un palazzo popolare: colpita più volte anche al volto. Gli investigatori sospettano che possano trattarsi dell'ex marito fuggito in sella ad uno scooter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bruzzano donna accoltellata dal marito il video

© Ilgiorno.it - Bruzzano, donna accoltellata dal marito: il video

Argomenti simili trattati di recente

bruzzano donna accoltellata maritoMilano, donna lotta per la vita dopo essere stata accoltellata al volto: caccia all'ex marito - La donna, ferita con piu' coltellate, anche al volto, e' stata trasportata in codice rosso in ospedale in c ... Scrive affaritaliani.it

bruzzano donna accoltellata maritoDonna accoltellata in strada dall'ex marito a Milano: è in pericolo di vita - Una donna di 55 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini, quartiere Bruzzano a Milano, nella mattinata di mercoledì. Riporta milanotoday.it

Donna accoltellata a Milano: è gravissima. In fuga l’aggressore sullo scooter, si cerca l’ex marito - L’agguato in via Grassini, quartiere Bruzzano, dove la 52enne risiede in un palazzo popolare: colpita più volte anche al volto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bruzzano Donna Accoltellata Marito