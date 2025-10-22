Bruxelles Consiglio Europeo senza Orban

A Bruxelles, al termine del Consiglio europeo di domani, le conclusioni sull’Ucraina verranno probabilmente adottate a 26, escludendo quindi ancora una volta il premier ungherese, Viktor Orban. Così scrive Rainews24. Il premier magiaro, tra l’altro, non sarà presente alla prima parte del vertice, dove sarà presente anche il presidente ucraino Volodymr Zelensky. Causa dell’assenza l’impegno nelle celebrazioni a Budapest legate alla rivoluzione del ’56. In sua assenza, Orban ha delegato il collega slovacco, Robert Fico. Il nodo principale da sciogliere é l’uso degli asset russi per i prestiti di riparazione all’Ucraina. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Bruxelles, Consiglio Europeo senza Orban

