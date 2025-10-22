Brutto incidente tra tre auto distrutta una minicar | 18enne miracolata
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì, lungo la Strada Regionale Casilina (SR6) nel territorio del Comune di Torrice, in provincia di Frosinone. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di tre autovetture e ha causato un ferito, fortunatamente non grave.La dinamica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altre letture consigliate
Brutto incidente sulle rampe di Sant'Antonio a Posillipo! - facebook.com Vai su Facebook
Incidente fra tre auto e un trattore a Modena, due feriti estratti dai Vigili del Fuoco - I vigili del fuoco del comando di Modena, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto due degli occupanti rimasti bloccati all'interno delle auto. Si legge su rainews.it
Grave incidente sulla Statale 18 a Fiumefreddo Bruzio. Scontro frontale tra due auto, tre feriti - Scontro frontale tra due auto nei pressi del bivio per il centro storico di Fiumefreddo Bruzio. Da quicosenza.it
Schianto devastante sulla Jonio-Tirreno: tre morti nello scontro frontale tra un’auto e un pullman - Tre persone sono morte in un violento incidente lungo la strada statale 682 Jonio- Si legge su fanpage.it