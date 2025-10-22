Brutte sorprese nella cassetta della posta | arrivano i verbali per il ticket sanitario del 2020

Nei prossimi giorni ATS Brianza avvierà la notifica dei verbali di accertamento e contestazione per indebita fruizione dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario riferiti all’anno 2020. L’Agenzia di Tutela della Salute ricorda che le notifiche saranno inviate esclusivamente tramite atto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

