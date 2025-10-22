Brutte notizie per i fan di questo manga | Shonen Jump ha deciso di cancellarlo

Weekly Shonen Jump ha messo fine a un altro manga prima ancora che potesse davvero decollare. Kaedegami, l’opera di Jun Harukawa, si è concluso questa settimana con il capitolo 17 sul numero 47 della rivista, dopo appena quattro mesi dalla sua pubblicazione iniziale in Giappone avvenuta il 22 giugno 2025. Una cancellazione così rapida solleva interrogativi sulla gestione dei nuovi titoli da parte di Shueisha, soprattutto in un momento in cui la rivista ha perso alcune delle sue serie di punta. La notizia arriva in un periodo particolarmente delicato per Weekly Shonen Jump. Con la perdita di titoli importanti negli ultimi tempi, ci si aspetterebbe che l’editore adottasse strategie più pazienti per coltivare i nuovi talenti e dare alle serie emergenti il tempo di trovare il proprio pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Brutte notizie per i fan di questo manga: Shonen Jump ha deciso di cancellarlo

