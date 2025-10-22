Bruno Vespa critica Sinner per la Coppa Davis ma trasforma Alcaraz in Alvarez
Polemica social infuocata per Bruno Vespa, che nelle ultime ore ha criticato Jannik Sinner con un post su X per la sua scelta di non prendere parte alla Coppa Davis con la nazionale italiana, scrivendo: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”. Non è la prima volta che rinuncia a eventi clou, non solo la Davis ma anche le Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Senza dimenticare l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’invito di Amadeus al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
