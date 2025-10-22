Bruno Vespa contro Sinner | Perché dovremmo tifare per lui? Parla tedesco vive a Monte Carlo

Bruno Vespa si scaglia contro Jannik Sinner dopo il "no" del numero due del tennis mondiale a partecipare alla Coppa Davis con l'Italia. Il giornalista si espone pubblicamente: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco e vive a Montecarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

