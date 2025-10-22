Bruno Vespa attacca Jannik Sinner dopo la decisione del tennista italiano di non prendere parte alla Coppa Davis. Il giornalista, infatti, ha scritto sul suo profilo X: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez (in realtà Alcaraz ndr.) che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”. Non è la prima volta che il conduttore di Porta a Porta commette una gaffe relativa allo sport. Nell’agosto del 2024, in occasione della conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 da parte dell’Italvolley femminile, il giornalista scrisse sempre sui social: “Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bruno Vespa contro Jannik Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco e vive a Montecarlo”