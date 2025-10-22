Bruno Vespa contro Jannik Sinner | Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Il suo post

Bruno Vespa ha scatenato un'ondata di polemiche dopo un post pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter), dove ha criticato Jannik Sinner per la decisione di non partecipare alla Coppa Davis. « Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco, vive a Montecarlo e si rifiuta di giocare per la nazionale», ha scritto il giornalista, aggiungendo poi: «Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna» – un commento che, oltre alla critica, conteneva anche un errore: Vespa ha infatti confuso Carlos Alcaraz con un inesistente "Alvarez".

