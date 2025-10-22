Bruno Vespa bastona Sinner sulla Davis Poi lo scivolone su Alcaraz

22 ott 2025

Di critiche negli ultimi giorni Jannik Sinner ne ha ricevute a palate, diretta conseguenza della sua rinuncia alla convocazione per la Coppa. «L’importante è partire bene nel 2026, una settimana in più di preparazione cambia. È una scelta difficile rinunciare alle Final,  averla vinta già due volte ha avuto un suo peso », ha spiegato l’altoatesino numero 2 al mondo. L’Italia si troverà ora nella difficile situazione di dover difendere un titolo vinto in back-to-back, quindi due anni di fila, senza la sua punta di diamante il prossimo novembre. Ad accodarsi a chi decide di gettare fango sull’azzurro è Bruno Vespa: «Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner?». 🔗 Leggi su Open.online

