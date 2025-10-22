Bruno Vespa | attacca Sinner per la Coppa Davis e fa un' imbarazzante gaffe su Alcaraz
Dopo la rinuncia del campione azzurro alle Final Eight, il conduttore di Porta a Porta critica Sinner per la sua "scarsa italianità". Ma quando esalta Alcaraz, commette un errore fatale. Bruno Vespa, è finito al centro delle polemiche a seguito di un post al vetriolo pubblicato questa mattina sul suo profilo X. L'oggetto del contendere è il tennista numero due al mondo, Jannik Sinner, "reo" di non aver dato la sua disponibilità per le fasi finali della Coppa Davis, dove l'Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato negli ultimi due anni. La polemica nazionalista: Vespa contro Sinner per lingua e residenza Il conduttore di Porta a Porta e Cinque Minuti, ha sollevato un quesito provocatorio, chiedendosi: "Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Bruno Vespa durissimo su Jannik Sinner dopo la sua mancata partecipazione alla Coppa Davis #rai #rai1 #raiuno #tv #tvitaliana #brunovespa #janniksinner #sinner #tennis #coppadavis #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Anche Bruno Vespa contro Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco”. Poi sbaglia il nome di Alcaraz, chiamandolo “Alvarez” di @FioriDaniele - X Vai su X
Sinner, Bruno Vespa lo attacca: «Onore ad Alcaraz che scende in campo per la sua Spagna» - Sui social il noto giornalista ha voluto partecipare alla polemica del momento, contro il tennista italiano. Riporta msn.com
Bruno Vespa scambia Alcaraz con... Alvarez. Poi attacca Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui?" - Anche Bruno Vespa non ha resistito alla tentazione di commentare la rinuncia di Sinner in Davis. sport.virgilio.it scrive
Bruno Vespa: attacca Sinner per la Coppa Davis e fa un'imbarazzante gaffe su Alcaraz - Dopo la rinuncia del campione azzurro alle Final Eight, il conduttore di Porta a Porta critica Sinner per la sua "scarsa italianità". Come scrive movieplayer.it