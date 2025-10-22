Brividi e divertimento al Parco Zoo di Falconara con l' Halloween Edition e la caccia alle zucche

FALCONARA MARITTIMA – È tempo di curiosità e avventura al Parco Zoo Falconara, dove la “Caccia alle Zucche”, in programma domenica 26 ottobre e nel weekend dell’1 e 2 novembre, sarà il cuore pulsante della Halloween edition, l’appuntamento più atteso dell’autunno pensato per famiglie e bambini. I. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

