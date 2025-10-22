Brignano work in progress per il centro sportivo nell’area dell’ex D’Agostino

Tempo di lettura: 2 minuti Sono al 50% dal completamento i lavori nellarea dell’ex D’Agostino, nei pressi del piccolo laghetto di Brignano dove nascerà una mini città dello sport. Una palestra polivalente, due campi di padel, otto piste di atletica ed un campo per il rugby tra le strutture che verranno realizzate attorno allo specchio d’acqua che invece ospiterà attività sportive dedicate alla nautica come il canottaggio. Oggi il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, con gli assessori ai Lavori Pubblici Loffredo e all’ambiente Natella hanno effettuato un sopralluogo nella zona Dove lavori dovranno essere completati per la primavera del 2026 come scadenza prevista dai fondi messi a disposizione dal P NR R. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

