Brigitte Bardot | Qualche idiota diffonde notizia della mia morte sto bene

(Adnkronos) – "Non so quale idiota abbia diffuso questa falsa notizia sulla mia scomparsa stasera, ma sappi che sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene". Lo scrive su X Brigitte Bardot. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

