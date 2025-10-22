Briccialdi day così la musica si fa racconto della nostra storia e della nostra crescita

Ternitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni fa, il conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni completava il suo percorso di statizzazione, diventando a pieno titolo un’istituzione statale di alta formazione musicale. Un traguardo importante, che ha sancito il riconoscimento del suo ruolo nel panorama nazionale e aperto una nuova. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

