Briccialdi day così la musica si fa racconto della nostra storia e della nostra crescita
Tre anni fa, il conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni completava il suo percorso di statizzazione, diventando a pieno titolo un’istituzione statale di alta formazione musicale. Un traguardo importante, che ha sancito il riconoscimento del suo ruolo nel panorama nazionale e aperto una nuova. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La studentessa del conservatorio Briccialdi parteciperà al concorso giovani talenti femminili della musica #terni #musica #briccialdi #concorso #talenti - facebook.com Vai su Facebook
Dal conservatorio Briccialdi omaggio a musica di Lucio Battisti - Si avvicina alla conclusione la prima stagione concertistica del conservatorio Briccialdi di Terni dal titolo 'I suoni del Briccialdi' e tra i suoi ultimi appuntamenti l'istituto dedica un omaggio ... Si legge su ansa.it