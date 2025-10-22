Breve storia d’amore recensione RoFF 20 | Pilar Fogliati e Adriano Gianni incarnano due amanti destinati a scatenare una tempesta
La nostra recensione di Breve storia d’amore, film di Ludovica Rampoldi con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Valeria Golino e Andrea Carpenzano: un incontro passionale che scatena una tempesta di emozioni. Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi, film presentato in anteprima alla Festa di Roma 2025, racconta l’intreccio tra due coppie molto diverse sconvolte da una relazione extraconiugale che scatena desideri e ossessioni. Il film mescola con sorprendente equilibrio thriller psicologico, dramma e commedia, sostenuto da una colonna sonora evocativa e una regia scrupolosa. I personaggi, complessi e ben approfonditi, esplorano temi come il tradimento e la fragilità dei legami. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
