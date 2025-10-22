bretella al rush finale pronto il primo lotto santo stefano ceparana

Nello scorso mese di febbraio l’impalcato aveva raggiunto la sponda di Santo Stefano Magra completando il percorso iniziato nei mesi precedenti sul versante di Bolano. L’infrastruttura che collegherà sul greto del fiume Santo Stefano Magra e Ceparana sta accelerando il completamento per essere pronta alla fine dell’anno. Poi si penserà al secondo lotto, inserito tra le priorità condivise tra gli amministratori durante l’incontro tenuto in Provincia. Nel pacchetto dei lavori anche il raddoppio dello svincolo di Fornola a Vezzano Ligure e la realizzazione della sistemazione e ammodernamento sull’Aurelia a Sarzana e possibile adeguamento della Cisa; la variante all’Aurelia di adduzione all’autostrada A12 nel Comune di Arcola tra i caselli di Sarzana e Santo Stefano Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

